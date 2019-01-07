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Eşi boşanmaktan vazgeçince kendi salasını okuttu

07 Ocak 2019 14:32

Antalya'nın Kemer ilçesinde eşiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle evden ayrılıp bir pasajdaki kanepede yaşayan Muzaffer Ünal'a (53) akciğer kanseri teşhisi konuldu. Kendisine boşanma davası açan, hastalığını öğrenince davadan vazgeçen eşine tepki için 'öldü' diye salasını verdiren Muzaffer Ünal, "Eşim 'Nasıl olsa bu akciğer kanseri, ölecek, bunun maaşını alalım' düşüncesiyle davadan vazgeçti. Bir an önce benden boşansın. Ben de rahatlayayım, onlar da" dedi. Hastalandıktan sonra eve dönmek istediğini, ancak eşinin 'Can güvenliğim yok' diyerek, kabul etmediğini öne süren Muzaffer Ünal, hastalığını öğrenen eşinin ise boşanma davasından vazgeçtiğini söyledi. Eşinin davadan vazgeçmesine tepki göstermek isteyen Muzaffer Ünal, kendisi için geçen hafta cuma günü 'öldü' diye sala verdirdi. Sala okunduktan sonra bir süre cep telefonunu kapatan Muzaffer Ünal, olayla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade verdi. Şu an bir pasajda kanepede yaşadığını anlatan Muzaffer Ünal, "Benim tek isteğim en azından öleceksem özgür şekilde öleyim. Eşim bir an önce benden boşansın. Ben de rahatlayayım, onlar da rahatlasın. Kimse üzülmesin, kimsenin canı yanmasın. Benim isteğim bu" dedi.

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