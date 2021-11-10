T24 LogoT24 Logo
Haberler

Esenyurt'ta zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavga

Kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu

10 Kasım 2021 16:28

İstanbul Esenyurt'ta, ilçe belediyesine bağlı zabıta ekipleri ile seyyar satıcılar arasında kavga çıktı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Mehterçeşme Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde kaldırımı işgal eden seyyar satıcıların tezgâhını kaldırmak istedi. Tezgâhlarının kaldırılmasına karşı çıkan satıcılar, zabıtalar ile tartışmaya başladı.

Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede zabıta ve seyyar satıcılar arasında kavgaya dönüştü.

Satıcılardan biri zabıta ekiplerine sopa ile saldırmaya çalıştı.

Giderek büyüyen kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu.

Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Kaynak: DHA

 
zabıtaseyyarkavga

Diğer Videolar

Yamaç paraşütüyle ağaca takıldı, 2.5 saatte kurtarıldı

Akşener’den yeni yıl mesajı: İyi bir dilek tut Türkiye’m

Bülent Arınç: Reisçi geçinip de aslında Tayyip Bey’e en çok zarar veren, onu toplumdan, partisinden izole etmeye gayret eden kişiler var

CHP: Yeni yılımızı, yeni kararlar güzelleştirecek; yeter ki "yeter" de...

Boşanma aşamasındaki eşinin aracını parçaladı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Aralık 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24