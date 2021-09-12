Esenyurt'ta yangın: Sokak düğününde atılan havai fişekler bir evin çatısını yaktı

Esenyurt'ta, sokak düğününde atılan havai fişekler bir evin çatısına düştü. Çıkan yangın sonrası çatı alevler içinde kaldı. Ev sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi Atlas Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sokakta yapılan bir düğün sırasında havai fişekler atıldı. Havai fişekler 3 katlı bir evin çatısına düşünce dumanlar yükselmeye başladı. İçeride yaşayan kişiler kendilerini hemen dışarı attı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı.

Düğün sahipleri ile apartman sakinleri arasında gerginlik yaşandı

Yangın sonrası ailesi ile birlikte kendini dışarı atan Burhan Aktaş ile düğün sahipleri arasında gerginlik yaşandı. Polis ekipleri araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı, sözlü tartışmalar devam etti. Polis ekipleri kalabalığı dağıtmakta zorluk yaşadı.

Evin sahibinin Burhan Aktaş, "Burada bir sokak düğünü vardı. Eğlence biraz abartıldı. Havai fişek patlatmaya başladılar, fişekler çatıya düşüyor sonra çatıda yangın çıkıyor. İçerideydik çoluk çocuk kendimizi dışarı attık. Yaralı yok evde hasar oluştu" dedi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen 3 katlı evin çatısında hasar meydana gelirken yangınla ilgili soruşturma sürüyor.