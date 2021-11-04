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Esenyurt’ta taksici-müşteri kavgası kamerada; "Öldürsen de çalışmıyorum”

Esenyurt’ta taksici-müşteri kavgası...

04 Kasım 2021 20:34

İstanbul Esenyurt’ta trafiğin yoğun olduğu güzergâha girmek istemeyen taksi sürücüsü ile yolcu arasında tartışma çıktı. Yolcuyu yoğun trafik nedeniyle gitmek istediği yere götürmeyen taksici "Öldürsen de çalışmıyorum” derken, o anları görüntüleyen yolcu ise araçtan indikten sonra tepkisini gösterdi.

Olay, geçtiğimiz Salı günü akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. İddiaya göre, 2 kişi taksiye binerek eve gitmek istedi. Taksi şoförü yoğun trafik nedeniyle aracına binen yolcuyu o güzergâha götürmek istemedi. Bunun üzerine ön koltuğa oturan yolcu ile taksi sürücü arasında tartışma başladı. Müşteri seçmekle suçlayıp “Çakallık yapıyor” diyen yolcunun tepkisi üzerine taksici ise, “Öldürsen de çalışmıyorum” dedi.

Yaşanan sözlü tartışmanın ardından araçtan inen yolcu, tepkisini gösterdi.

Yaşananlar ise şoförle tartışan yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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