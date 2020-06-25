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Esenyurt’ta sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

25 Haziran 2020 10:58

Esenyurt Belediyesi, ilçede şiddetli yağış sonrası meydana gelen selden etkilenen mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Su altında kalan dairelerin tahliye işlemlerini tamamlayan ekipler, temizlik çalışmalarına başlayarak, selden etkilenen dairelerde onarım çalışmalarına başladı.

Esenyurt Belediyesi, şiddetli yağış sonrası bazı mahallelerde meydana gelen sel baskınının ardından sahada çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşları ilk andan itibaren yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, selden etkilenen dairelerde su tahliye işlemlerini tamamlayarak, detaylı temizlik ve onarım işlemlerine başladı. Zarar gören evlerde hasar tespit çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşlara ihtiyaçları konusunda da yardımcı oluyor.

Tüm ekipler sahada
Esenyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere tüm birimler dün baskının meydana geldiği saatten itibaren alanda çalışmalarını sürdürüyor. 140 kişiden oluşan 27 ekiplik zabıta personeli olayın meydana geldiği mahallelerde kontrolü sağlarken, 400 kişilik temizlik ekibi; 4 kepçe, 15 kamyon, 6 yıkama tankeri, 8 süpürge aracı ve çöp tahliye araçlarıyla bina içleri ve sokaklarda su tahliye çalışmalarının ardından detaylı temizlik işlemlerine tüm daireler temizlenene kadar devam edecek.

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