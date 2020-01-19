T24 LogoT24 Logo
Haberler

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

19 Ocak 2020 15:28

Esenyurt'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi binanın önündeki doğal gaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda binadan bulunan iki kişi arka kapıdan kaçtı. İş makinesi operatörü yüzünden hafif şekilde yaralanırken, bina sakininin pencereden yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi, 7. sokakta bulunan 3 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğe kapatılan sokakta bir süredir alt yapı çalışması yapılıyordu. Kazı yapan iş makinesi yanlışlıkla doğal gaz borusunu patlattı, arından da yangın çıktı. 3. kata kadar yükselen alevler mahalle sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Görevliler iş makinesiyle yanan noktaya toprak atsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ekiplerin gazı kesmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

ETİKETLER

doğalgaziş makinesiesenyurtpatlama

Diğer Videolar

Türkiye-Gürcistan sınırında 'Koronavirüs' kuyruğu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Malkoç'dan sığınmacılarla ilgili soru soran Yunan gazeteciye: Böyle bir soruyu sormaya hakkınız yok

Böbreğinden en büyüğü 7 santimetre olan 95 taş çıktı: Bana hatıra kalacak, saklayacağım

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, havalimanındaki ek güvenlik aramasına tepki gösterdi: Saygısızlık!

Mülteci Makamı | "Sokaklarınızda dilenci olduysak, plajlarınıza cesetlerimiz vurduysa; özür dileriz"

Otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bahçeli, şehidin cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli sıkmadı...

Samsun'da bir grup, sığınmacılara saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı: Suriye, İdlib hava sahasını kapattıktan sonra, Türk...

Rusya Devlet Başkanı Putin'den 'savaş' açıklaması...

Ağrı'da Gürbulak Gümrük Müdürlüğü aracına roketli saldırı: 1 ölü...

Sağlık Bakanı Koca: Salgın kapımızda, içimizde Koronavirüs taşıyanlar olabilir...

ABD Savunma Bakanlığı: Türkiye'ye İdlib'de hava desteği sağlamayacağız...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Musa Özuğurlu: Türkiye’nin Suriye’deki tek muhatabı artık Rusya...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bahçeli, şehidin cenaze töreninde Kılıçdaroğlu'nun uzattığı eli sıkmadı...

Samsun'da bir grup, sığınmacılara saldırdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24