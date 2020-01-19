Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Esenyurt'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi binanın önündeki doğal gaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahallelinin büyük panik yaşadığı olayda binadan bulunan iki kişi arka kapıdan kaçtı. İş makinesi operatörü yüzünden hafif şekilde yaralanırken, bina sakininin pencereden yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 12.00 sıralarında Saadetdere Mahallesi, 7. sokakta bulunan 3 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğe kapatılan sokakta bir süredir alt yapı çalışması yapılıyordu. Kazı yapan iş makinesi yanlışlıkla doğal gaz borusunu patlattı, arından da yangın çıktı. 3. kata kadar yükselen alevler mahalle sakinlerinin büyük korku yaşamasına neden oldu. Çok sayıda vatandaş evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Görevliler iş makinesiyle yanan noktaya toprak atsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ekiplerin gazı kesmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.