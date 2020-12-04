Zabıta memuru, yumurta satan vatandaşın yumurtalarını kırdı!

İstanbul Esenyurt'ta bir zabıta, yumurta satan bir vatandaşın yumurtalarını yere atıp kırdı. Zabıta Daire Başkanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Zabıta ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi metrobüs durağının üstgeçidinde seyyar yumurta satan kadınların ürünlerine el koymak istedi. Ürünlerini vermek istemeyen kadın satıcılarla, zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Görevlilerden biri, kadınlardan birinin elinden yumurtaları alarak yere attı.

Zabıta tarafından ürünleri yere fırlatılan N.G., "Bir baktım zabıta geldi sütlerimi aldı, kaçırdı. Sonra yumurtama saldırdı. Yumurtayı ben çekince hırslandı bu sefer de yere çaldı. Hepsi yere döküldü kırıldı. Sonra hırsla sepeti yere vurdu. Vuracaktı vuramadı. Bir daha gelmeyin buraya diyerek diğer ürünlere saldırdı. Biz de yalvardık arkadaşla birlikte. Onun ürünlerini aldılar, benim ürünleri de yere döktüler" diye konuştu.

"Eskiden pazar yerimiz vardı"

Ürünleri alınan S.O. ise, "Pazar yeri iptal olunca biz de ister istemez buraya geldik. Benim başka çalışanım yok, çocuklarım küçük olduğu için bu durağa geliyorum. Bazı zabıtalar bizi idare ederken, kimisi çok vicdansız. Ne varsa toplayıp götürdüler bunu birkaç defa daha yaptılar" dedi.

Zabıta Daire Başkanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı

Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından İBB Zabıta Daire Başkanlığı konuyla ilgili inceleme başlattı. Halk TV’ye konuşan İBB kaynakları, seyyar satıcılık yapan vatandaşın pandemi koşullarına uygun satış yapmadığını savundu. Yumurtaların ve peynirlerin açıkta satıldığı, bu yüzden ürünlere el konulduğu belirtildi.

Zabıta Daire Başkanlığı olayın yaşandığı bölgedeki kameraları da inceledi. Kameralarda da ürünlerin zabıta aracına alındığı sırada arbede yaşandığının görüldüğü ileri sürüldü. Bu arbede sırasında yumurtaların yere düşüp kırıldığı belirtildi. İBB yetkilileri darp ve şiddet yaşanmadığını da savundu.

Kaynak: DHA