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Esenyurt'ta bina sahibi ile mahalle sakinleri arasında sopalı, tekmeli, tokatlı 'baz istasyonu' kavgası

Taraflar birbirinden şikâyetçi oldu

18 Kasım 2020 12:58

İstanbul Esenyurt’ta bir binanın üzerine baz istasyonu kurdurmak isteyen bina sahibi ile mahalle sakinleri arasında tekme, tokat ve sopalarla kavga çıktı. Çıkan kavga güvenlik kamerasına da yansırken taraflar birbirinden şikâyetçi oldu.

Esenyurt’ta sokak arasında bulunan bir binanın üzerine baz istasyonu kurmak istenmesi üzerine çevre sakinleri duruma karşı çıktı. Bina sahibi ve baz istasyonunu dikmek isteyen işçilerle mahalle sakinleri arasında tekmeli, tokatlı, sopalı kavga çıktı.

Şirket personelini gören çevre sakinleri sokağa inerek engel olmaya çalıştı. Tarafların 'baz istasyonu diktirmem' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme, tokat ve sopalı kavga, polisin gelmesiyle son bulurken, iki tarafından da birbirlerinden şikâyetçi oldukları öğrenildi.

"Sizi doğrarım, biçerim' deyip saldırdılar"

Mahalleli olarak baz istasyonunu istemediklerini söyleyen Meryem Kul, “İstemediğimizi söyledik. Bina sahibi de adam toplamış. 'Ben bunu koyacağım sizi doğrarım, biçerim siz kimsiniz' deyip saldırdılar. Eşimin kafasına vurdular. Beni de yerlerde sürüklediler. Başım açıldı hatta kolum bile çizildi şu an acıyor. Darp raporu alıp davacı olacağım. Mahallenin izni olmadan yapılıyor. Buna izin veren bina sahibi çok para alıyormuş ve ikincisi yapılacak şu an bunun etkisi daha ağırmış” dedi.

Yaşanan kavga anı ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, tarafların sopa, tekme ve tokatlarla birbirine vurması yer aldı.

Görüntülerin devamında ise kavgayı ayırmaya giren bir kadının da darp edildi anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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