Esenyurt'ta otobüs şoförü ile yolcu arasında 'fazla yolcu aldın' kavgası

Esenyurt'ta otobüse fazla yolcu aldığı iddia edilen şoför ve yolcu arasında kavga çıktı, şoför yaralandı.

Olay, dün Esenyurt Örnek Mahallesi Kiptaş Konutları Durağı'nda meydana geldi. Büyükçekmece - Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi seferini yapan 142B hatlı otobüs, duraktan yolcu almak ve indirmek için durdu. İddiaya göre otobüsün yoğun olmasından rahatsız olan bir yolcu, şoförü daha fazla yolcu almaması için uyardı. Bunun üzerine yolcu ile otobüs şoförü tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içinde tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. Bu esnada otobüste bulunan yolcuların bir kısmı inerek oradan uzaklaşırken bazıları da kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.