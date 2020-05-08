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Esenler'de yol böyle çöktü!

08 Mayıs 2020 13:49

İstanbul Esenler'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yol çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince tahliye edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Esenler, Kemer Mahallesinde 945. Sokaktaki yapımına devam edilen bir inşaatın istinat duvarı ve yolda gece saat 01.00 sıralarında çatlaklar oluştu. Sokak sakinleri durumu polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek kapatırken, vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri de kaymaların yaşandığı asfalt zeminde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen Esenler Belediyesi ve İBB zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Sokaktaki bazı bina sakinleri evlerinden ayrıldı. Bir süre sonra istinat duvarı ve çatlaklar oluşan yol çöktü.

O anlar kameraya yansıdı. 

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