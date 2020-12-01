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Esenler'de tezgahına el konulan küçük çocuk isyan etti

AKP’li Esenler Belediyesi tarafından tezgahına el konan çocuk 'Bırakın' diyerek isyan etti

01 Aralık 2020 08:06

İstanbul Esenler'de seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan bir çocuğun arabası, AKP'li Esenler Belediyesi’nde görev yapan zabıta ekipleri tarafından alındı.

Zabıtaları engellemek isteyen küçük çocuk tezgahın peşinden "bırakın" diye koştu.

İlçede yaşanan olayın görüntüsünü sosyal medya üzerinden paylaşan CHP Esenler İlçe Başkanı Bülent Ütebay, "Bütün işini gücünü İBB Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'nu çalıştırmamaya harcayan Eyy Mehmet Tevfik Göksu, bu çocuğun ve ağlattığın tüm çocukların, gözyaşının hesabını ilk seçimlerde soracağız" diye yazdı.

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