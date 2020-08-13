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Esenler'de mahalleyi savaş alanına çeviren kavga!

Bıçak, sopa ve taşla birbirlerine saldırdılar

13 Ağustos 2020 18:01

İstanbul Esenler'de mahalleli arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Bıçak, sopa ve taşla birbirlerine saldıranları polis ekipleri güçlükle ayırırken, o anlar kameraya yansıdı.

Esenler, Tuna Mahallesi'nde geçen cumartesi gününde mahalleli arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin birbirine bıçak, taş ve sopalarla saldırdığını görenler durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Araç konvoyuyla olay yerine gelen polisler kavga edenleri güçlükle ayırabildi. Savaş alanını andıran kavga anları kameralarına yansıdı.

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