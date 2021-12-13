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Esenler'de 5 bin liralık süpürge hırsızlığı: Kucaklayarak götürdü

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

13 Aralık 2021 09:56

İstanbul Esenler'de bir kişi, mağazadan 5 bin liralık elektrikli süpürgeyi çalıp kaçtı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, bir adam cadde üzerinde ilerlerken mağazada bulunan elektrikli süpürgeyi gözüne kestirdi. Adam süpürgeyi çalmak istediği sırada çalışanın olduğunu görünce önce vazgeçti. Kısa süre içinde tekrardan aynı alışveriş mağazasının önüne gelen kişi, süpürgeyi kucağına alıp kaçtı. Hırsızlık anlarını fark eden mağaza çalışanları durumu polise bildirirken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan o anlar da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Enver Şişman, durumu sonradan fark ettiklerini belirterek, “Biz yukarıdaydık arkadaşlar işlerini yaparken gizlice arkadan gelip çaktırmadan dalgınlıktan faydalanıp götürüyor 5 bin liralık süpürgeyi. Adam 55-60 yaşlarında kamera görüntülerinden de görülüyor, bizim arkadaşlardan birisi dışarıya ürün koymak istediği sırada onu görünce vazgeçiyor arkadaşın içeriye girdiğini görüp aracın arkasından gelip ürünü alıp koşarak uzaklaşıyor” dedi.

İstanbulEsenlerSüpürgeGüvenlik Kamerası

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