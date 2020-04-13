Erzurum'da, yasağın ardından hareketlilik

Erzurum, sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından güne hareketli başladı. Polis ekipleri, sık sık devriye gezerek, halka evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ardından ilk günde, Erzurum'un cadde ve sokaklarında hareketlilik gözlendi. Kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi ve çevresinde, yaya ile araç yoğunluğu dikkat çekti. Polis ekipleri, sık sık devriye gezerek, halka evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Maskesiz dolaşanları da uyaran polis ekipleri, zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.(İHA)