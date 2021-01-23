Erzurum'da nesli tükenmekte olan vaşak, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyü kırsalında, nesli tükenmek üzere olan vaşak, silahla ayağından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Oltu ilçesine bağlı Çengelli köyünde yürüyüşe çıkan Ömer Kurt, kırsalda nesli tükenmekte olan vaşağı ölü buldu. Vaşağın sağ ayağından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Kurt, "Doğa yürüyüşü yaparken vaşağa denk geldik. Nesli tükenmekte olan hayvanın öldürülmesi bizi üzdü" dedi.



Öldürüldüğü düşünülen vaşakla ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesine bilgi verildi.