Erzurumlu pastacılardan sağlık çalışanlarına 'Koronavirüs' temalı pasta sürprizi

Tüm dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs salgını günlerinde Erzurum’da bir grup vatandaş imalathanede yaptırdıkları pastalarla sağlık çalışanlarına sürpriz yaptı. ‘Koronavirüs’ temalı pastalar, sağlık çalışanlarını güldürdü.

Erzurumlu pastacılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde görev başında bulunan sağlık çalışanlarına pasta sürprizi yaptı. İmalathanelerinde yaptıkları pasta ve kekleri hastaneye getiren ekip, sosyal mesafe tedbirini alarak sağlık çalışanlarına pastaları dağıttı.

Koronavirüs temalı pastalar, sağlık çalışanlarını tebessüm ettirdi.

7-8 kişilik ekiple böyle bir sürpriz hazırladıklarını ifade eden Yağmur Ece Battal, “Bu organizasyonu İstanbul’dan Özgül hanım başlattı. Bizde Erzurum ayağı olarak bugün sağlık çalışanlarımızı mutlu etmek için buradayız. Pastalar yaptık, umarım beğenirler" dedi.