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Erzincan’da müşteri ile market sahibi kavgası kameraya yansıdı

17 Temmuz 2020 08:58

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde bir market sahibi ile müşterinin kavgası güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay saat 14.40 sıralarında Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Kavgada market sahibi hastanelik oldu.

Market Sahibi H.B., hastaneye kaldırıldıktan sonra olayı şu şekilde anlattı; “Eleman geldi dışarıdan, daha önce de marketteki elemanları rahatsız ediyordu. Markete geldi hoş geldin dedim. Market elemanlarına rahatsızlık verince bende dışarı çıkmasını istedim. Polisi aradım çıkmayınca müdahale ettim gerisini hatırlamıyorum”

Polis, kavgaya karışan müşteriyi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

 

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