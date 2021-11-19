Ertuğrul Özkök zeybek oynadığı görüntüleri paylaştı: Diyarbakır'da halaydan sonra epey dayak yemiştim, zeybeğime kaç puan?

Diyarbakır'daki halay çektiği görüntüleri gündem olan Ertuğrul Özkök, Eskişehir'de zeybek oynadığı görüntüleri paylaşarak göndermede bulundu. Özkök, Diyarbakır'daki halay görüntülerine atıf yaparak "Diyarbakır'da halayda sınıfta kaldım, Eskişehir'de zeybeğime kaç puan?" dedi.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Özkök, "Geçen Cuma akşamı Eskişehir’de Mustafa Taviloğlu’nun balık sergisinden sonra yemekte zeybek oynadım. Diyarbakır'da halaydan sonra epey dayak yemiştim. Zeybeğime 10 üzerinden kaç puan? Herkese sevdanın yolları bana yine dayaklar mı yani?" ifadelerini kullandı.

Hürriyet gazetesinde 20 yılı genel yayın yönetmenliği olmak üzere 35 yıldır çalışan Ertuğrul Özkök, geçtiğimiz günlerde görevini bıraktığını duyurdu. Özkök, Demirören ailesi tarafından kovulduğu yönündeki iddiaları da reddetti.

Özkök'ün sanatçı Ahmet Güneştekin'in sergisine gittiği Diyarbakır'da İsmail Saymaz ile çektiği halay görüntüleri, 'Hafıza' isimli serginin teması ve içeriği nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

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