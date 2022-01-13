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Ertuğrul Özkök'ten Enes Kara yorumu: Bu babayı da tartışmamız lazım

"Bu zorlama çocukları dinden uzaklaştırıyor"

13 Ocak 2022 10:55

Gazeteci Ertuğrul Özkök,  ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdundaki baskılar ve gelecek kaygısı nedeniyle yaşamına son veren Enes Kara'nın babasının "Cemaatin 25 yıldır içindeyim. Kaldığı yerde hiçbir sorun yoktu. Biz kimseden şikayetçi değiliz"  sözlerine tepki gösterdi. 

tv100'de Cengiz İle Ahtapot programında konuşan  ve "Bu babayı da tartışmamız lazım diye Özkök, "Babasının cemaatle ilişkisi nasılsa devam etsin. Ben buna karışmıyorum. Çocuğu bu hale geliyorsa ve gelip babasına yalvar yakar 'ben mutsuzum' diyorsa... Ben de babayım... Üstelik bu çocuk tıp okuyor. Bu çocuk dünya çocuğu. Ayrıca bu çocuk ben sizin inancınızdan da değilim. Olmayabilir. Bunu zorlamayla yapamazsın. Bu zorlama çocukları dinden uzaklaştırıyor" dedi. 

Özkök, bu meselenin nereye varırsa varsın konuşulması gerektiğini söyledi. 

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