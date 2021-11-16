Ertuğrul Özkök: Hürriyet'le gayet güzel ayrıldık; 'Kovuldu' denecek bir ilişkim olmadı

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında konuşan gazeteci Ertuğrul Özkök 20 yıl aralıksız olarak Genel Yayın Yönetmenliği'ni üstlendiği ve bu görevden alındığı Aralık 2009’dan beri köşe yazarlığını yaptığı Hürriyet Gazetesi ile ayrılığına ilişkin "Hürriyet'ten ayrıldım ben. Yollarımız ayrıldı. Ayrılmak karşılıklı bir eylemdir" dedi. Işık'ın "Bu kararı kim verdi?" sorusu üzerine Özkök, "Neyse kim verdiyse verdi. 'Kovuldu' denecek bir ilişkim olmadı benim ayrılmamda. Gayet güzel ayrıldık, medenice ayrıldık. Hatta Demirören ailesi geldikleri günden itibaren hep bana saygılı davrandılar. İyi gitti ilişkilerimiz" yanıtını verdi.

"Uzun yıllar gazete yönettim" diyen Özkök "Maalesef bunlar oluyor. Emin Çölaşan'ın işine son verem insanım ben. Dolayısıyla işime son verildiği zaman isyan edecek bir adam değilim ben. Patronların bir insanla çalışıp çalışmama hakları vardır. Çok dostane bir şekilde ayrıldık" diye konuştu.

Özkök Işık'ın "Bir gerekçe yok mu?" diye sorması üzerine ise "Benim bildiğim bir gerekçe yok. Vardır mutlaka gerekçesi elbet vardır" diye cevap verdi. Özkök "Halay yüzünden olabilir mi?" sorusuna da gülerek "Hayır, komik, yok canım" yanıtını verdi.

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