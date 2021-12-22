Ertuğrul Özkök: Ben Hülya Avşar'ı bu kadar yerden yere vuracak bir şey görmüyorum

Hürriyet gazetesinden ayrılan Ertuğrul Özkök ve Cengiz Semercioğlu tv100'de program yapmaya başladı. Özkök ilk yayında, şarkıcı Hülya Avşar'ın 'simit' çıkışıyla ilgili konuşarak, "Bu kadar Hülya'yı yerden yere vuracak bir şey görmüyorum. Samimi olarak söylüyorum." ifadelerini kullandı.

TV100'deki programda, Özkök şu yorumu yaptı:

"Herkes kendine göre bazı şeylerden vazgeçiyor. Bugün artık benim işim de yok. Bugün bizim evde biz ciddi bir şekilde bütçe planlama çalışması içindeyiz. Hükümeti eleştirebilirsin; yanlış politikalar, şunlar bunlar... "Ama simit yiyeceğiz gerekirse" lafında ben bu kadar Hülya'yı yerden yere vuracak bir şey görmüyorum. Samimi olarak söylüyorum."

Semercioğlu: Hülya Avşar'ın simit yemeyeceğini hepimiz biliyoruz

Cengiz Semercioğlu: Keşke "simit yiyeceğiz" dese abi, simit yenecek diyor. Kendini dahil etmiyor meseleye. Çünkü simit yemeyeceğini hepimiz biliyoruz.

"Şimdi gidip orada bir espresso içmeye kalksam..."

"Bundan 20 yıl önce yurt dışına gidiyorduk. 1 euro neredeyse 1 liraydı. Ben yolda yürürken her 500 metrede bir espresso içiyordum. Şimdi gidip orada bir espresso içmeye kalksam 5 euro, çarp 15'le, he? 4 espresso içsen hayatın gitti."

Hülya Avşar ne demişti?

Şarkıcı Hülya Avşar, "Ekonomik krizin herkese ve her kesime mutlaka yansıması oluyor." demişti. Avşar, "Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız" görüşünü savunmuş tepkilere yol açmıştı.

TIKLAYIN | Hülya Avşar: Gerekirse simit yenecek ama bugünleri de kolay atlatacağız