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Ertem Şener Beyaz TV'den neden istifa etti? Sinan Engin açıkladı

Engin, Şener'in sağlık sorunları nedeniyle Beyaz Futbol'a devam edemediğini belirtti

04 Ekim 2020 11:37

Beyaz TV'den ayrıldığını açıklayan Ertem Şener'ın neden istifa ettiğini program partneri Sinan Engin açıkladı. Engin, Şener'in sağlık sorunları nedeniyle Beyaz Futbol'a devam edemediğini belirtti. Şener'in yerine Beyaz Futbol programında kanalın spor servisinde görev yapan Onur Yıldız ekrana çıkacağı belirtilmişti. 

Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarının moderatörü ve Beyaz TV Spor Koordinatörü Ertem Şener'in istifasının nedeni belli oldu.

Ertem Şener, sunuculuğunu yaptığı Beyaz Futbol'dan ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Şener, "Kamuoyuna açıklamam; Gördüğüm lüzum üzerine Beyaz TV ile bugün "Kendi isteğimde" yollarımı ayırdım. Beyaz Futbol ve Derin Futbol'a bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim. Sn. Osman Gökçek'e 9 yıldır gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerimi borç bilirim" açıklamasında bulunmuştu.

TIKLAYIN - Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti

TIKLAYINIZ - Beyaz Futbol’da istifa eden Ertem Şener’in yerine gelen isim belli oldu

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