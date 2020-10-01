Ferdi Eğilmez'den Fenerbahçe'nin 'Vecihi' videosuna: Arzu Film olarak bir hakkımız varsa ki var, 'helal olsun' diyorum!

T24 Haber Merkezi

Fenerbahçe, geçtiğimiz 2 sezonu Alanyaspor'da geçiren Senegalli golcü Papiss Cisse'nin transfer duyurusunda Gülen Gözler filminde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakterinin bir sahnesini yer aldığı videoyu kullandı. Yönetmen Ferdi Eğilmez de sosyal medyada çok sayıda etkileşim alan video için 'bu tarz tanıtımların telife veya izne tabii olduğuna' dikkat çekti ve "Arzu Film olarak bizim bir hakkımız varsa ki var, helal olsun diyorum!" dedi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz 2 sezonu Alanyaspor'da geçiren Senegalli golcü Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. 35 yaşındaki oyuncunun transfer duyurusunda Gülen Gözler filminde Şener Şen'in canlandırdığı Vecihi karakteri kullanıldı.

Twitter hesabından bu tarz yapımların telife veya izne tabi olduğunu yazan Yönetmen Ferdi Eğilmez de tweetinde "Bu tanıtım hoş tabi ama kulübümüzün bilmesi adına söylüyorum, bu tarz tanıtımlar ya telife ya da izne tabi tasarruflardır. Umarım senarist varisleri ve oyuncular da aynı niyetle davranır ama Arzu Film olarak bizim bir hakkımız varsa ki var, helal olsun diyorum!.." ifadelerine yer verdi.

TIKLAYINIZ - Papiss Cisse resmen Fenerbahçe'de