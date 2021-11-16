Ersan Şen ile Cem Küçük "helalleşme" tartışması: "Senin herhalde tuzun çok fazla kuru"

Habertürk'te ekranlara gelen Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklaması üzerine tartışma yaşandı.

Helalleşmenin kapsamı konusunda anlaşamayan iki ismi moderatör Kübra Par da engelleyemedi. Küçük, helalleşmenin muhafazakar kesimle olacağını öne sürerken, Şen ise helalleşmenin kapsamını anlayamadığını söyledi.

Şen, helalleşmenin muhafazakar kesimle olması halinde CHP'nin AKP ekseninde kalacağını söyleyerek Cem Küçük'e tepki gösterdi. Şen, "Ben Cem Küçük'ün ne istediğini biliyorum. Sayın Cumhurbaşkanının tekrar seçilmesini isteyen bir insan. Seçilsin veya seçilmesin ben onu da umursamıyorum. Cem Küçük körü körüne, ne olursa olsun mevcut iktidarın devam edebilmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu hamlelerinin işine yaradığını bildiği için AK Parti'nin ve Sayın Cumhurbaşkanının kazanmasını istiyor" diye konuştu.

Küçük ise Şen'e yanıt olarak, "CHP senin dediğini yaparsa hiçbir zaman iktidar olamaz. Çok iddialı söylüyorum, dolar 20 lira olsun, CHP helalleşmedikçe Kılıçdaroğlu aday olursa yine kaybeder." şeklinde konuştu.