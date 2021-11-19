Ersan Şen ile AKP'li Birinci arasında 'görevden alma' tartışması: "Alışacaksınız"

Ceza Hukuku Profesörü Prof. Dr. Ersan Şen, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci arasında 'görevden alma' tartışması yaşandı. Birinci, eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden neden görevden alındığı sorusunu yönelten Şen'e, "alışacaksınız" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin son grup toplantısında "Faizi savunanla beraber olmam olamam" demiş, Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görülmüştü. Akabinde Elvan'ın diğer bakanlar gibi görevden alınabileceği gündemde konuşulmaya başlanmıştı.

HaberTürk TV'de Enine Boyuna adlı programda eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın görevden alınması gündeme gelince stüdyoda gerginlik yaşandı.

Ersan Şen ile AKP'li Birinci arasında geçen diyalog şöyle:

Ersan Şen: Naci Ağbal gibi bir insanı, Merkez Bankası Başkanlığına getirip de sabahın 4'ünde niye görevden alıyorsunuz, gerekçesi ne arkadaş. Ne yaptı bu adam?

AKP'li Birinci: Anayasal yetkisi var.

Şen: Hiçbir şekilde hukuk devletinde 'anayasal yetkisi vardır' diyerek işin içinden kurtulamazsınız. Çünkü o anayasal yetkinin kullanılmasının maliyeti bize.

Birinci: Alışacaksınız alışacaksınız

Şen: Hayır hiçbir şeye alışmayacağız

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