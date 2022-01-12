Erşan Şen canlı yayında hakim ve savcılara seslendi: Yanlış iş yapmayın, yarın bunların bütün yükü sizin üzerinizde olacak

Ceza hukukçusu Ersan Şen, HaberTürk yayınında HDP'li milletvekili Semra Güzel'e yönelik fezlekeyi yorumlarken çözüm süreci sırasında hukukun rafa kaldırıldığını ifade ederek hakim ve savcılara seslendi.

Kübra Par'ın FETÖ ile ilgili sorusunun ardından "FETÖ ile ilgili terörle mücadele kanunu kimler değiştirdi?" diye sorarak hakim ve savcıları uyaran Şen, "Arkadaşlar siyasetin aleti olmayın, yanlış iş yapmayın. Çünkü yarın bunların tüm yükü sizin üzerinize kalacak" dedi.

Kübra Parı'ın "FETÖ terör örgütü ilan edildikten sonra FETÖ lideri Fethullah Gülen ile çekilen bir AKP'li olsaydı yine yer yerinden oynardı" sözleri üzerine konuşan Şen, "Öyle bir tarih yok. Eğer 17-25 Aralık ise bu tarih, o tarihten sonra da nice anlı şanlı insanların ne açıklamalar yaptığını biliyoruz" dedi.

“Türk hakimlerine suçlama yöneltiliyor. Fethullah Gülen ile ilgili terörle mücadele kanunu 1’inci ve 7’nci maddelerini kim değiştirdi? Yargıçlar mı değiştirdi? Sonra mahkemeleri suçluyorsunuz. Açık açık ilan ediyorum bana cevap versinler? Hakim ve savcılara sesleniyorum; siyasetin aleti olmayın, onlar istedi diye yapmayın, hukuk kanunu kitabı işletin. Arkadaşlar yanlış iş yapmayın. Çünkü yarın bunların tüm yükü sizin üzerinizde olacak. Hepsine söylüyorum arkanızdayız, yanınızdayız. Burası bir hukuk devleti istediğin gibi kanunu öyle eğip böyle bükemezsin. Burası bir polis devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselişi demokrasi kadar hukuktan geçer çünkü hukukun olmadığı bir yerde demokrasi asla olmaz”