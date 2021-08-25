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Ermenistan parlamentosunda kavga; milletvekillerini askerler ayırdı

İktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirine girdi

25 Ağustos 2021 15:23

Ermenistan parlamentosunda kürsüde konuşma yapan iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi'nden bir milletvekiline muhalefet sıralarından su şişesi fırlatıldı. Tansiyonun yükseldiği parlamentonda birbirine giren milletvekillerini askerler ayırdı.

Ermenistan'da iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Hayk Sarkisyan parlamentoda yaptığı konuşmasında, eski Savunma Bakanı Seyran Ohanyan'ı "hainlikle" suçladı. Bu sırada parlamento sıralarında oturan Ohanyan ise Sarkisyan'a önce sözlü olarak tepki gösterdi, daha sonra şişe fırlattı.

Gerilimin giderek arttığı parlamentoda iktidar ve muhalefet partilerinin milletvekilleri birbirine girdi. Tansiyonun düşürülememesi üzerine parlamentoya giren askerler milletvekillerini ayırarak kavgayı sonlandırdı.

Ermenistan parlamentosukavgaSeyran OhanyanHayk Sarkisyan

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