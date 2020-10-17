Ermenistan'ın vurduğu Gence'de CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Küçücük bir bebek çıktı, cansız bedenine dokundum

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki ikinci büyük kent Gence'yi balistik füzelerle vurduğu saldırıda bölgede bulunan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, küçük bir kız çocuğunun enkaz altından çıkarıldığı sırada yaşadığı zor anları anlattı. Bebeğin yüzünün kanlar içinde olduğunu belirten Öztürk, "Cansız bedenine elim değdi. Kanım dondu" diyerek gözyaşlarını tutamadı.

Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence kentine füze saldırısı düzenledi. Ermenistan'ın füzelerle saldırdığı Gence'de çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, küçük bir kız çocuğunun enkaz altından kanlar içinde çıkarılmış cenazesini anlatırken zor anlar yaşadı.

Ermenistan saldırısında çöken binalarda yapılan arama kurtarma çalışmalarını olay yerinden aktaran CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, yaşanan vahşeti anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. "Öztürk, "Küçücük bir bebek çıktı. Yüzü kanlar içindeydi. Cansız bedenine elim değdi. Kanım dondu, cidden nasıl hala durabiliyor insanlar. O kadar kötüydü ki" diyerek anlattı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın füze saldırısı düzenlediği Gence'de 13 sivilin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 40’tan fazla evin yıkıldığını duyurdu. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda vatandaşların yaşadığı apartmanların da vurulduğu belirtildi.