Ermenistan'ın saldırısı sonucu 13 sivilin hayatını kaybettiği Gence şehri, havadan görüntülendi

Azerbaycan, Ermenistan'ın füze saldırısı düzenlediği Gence'de 13 sivilin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını duyurdu. Gence sabahın ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın Gence’ye düzenlediği füze saldırısında 40’tan fazla evin yıkıldığını duyurdu. Azerbaycan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada saldırıda vatandaşların yaşadığı apartmanların da vurulduğu belirtildi.

Hacıyev, ölen sivillerden ikisinin çocuk olduğunu ifade etti.

Gence'den gelen görüntülerde topçu ateşi sonucunda birçok binanın yıkıldığı görüldü. Gece boyunca arama kurtarma ekipleri yıkılan binaların altında kalan vatandaşları bulmaya çalıştı.

Başsavcılık, aynı saatlerde Mingeçevir'in de hedef alındığını ancak Azeri hava savunma sistemlerinin bu füzeleri düşürdüğünü ifade etti.

Ermenistan, bu şehirlere saldırı düzenlediği iddialarını kabul etmezken Azerbaycan'ın "Dağlık Karabağ'ın içinde sivil yaşamın olduğu bölgeleri hedef aldığını" iddia etti.

1990'lardan bu yana Güney Kafkasya'da yaşanan en büyük çatışmalarda şu ana kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Dağlık Karabağ bölgesi uluslararası hukuka göre Azerbaycan topraklarına dahil olsa da de-facto olarak etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor.

"Elbrus füzeleri kullanıldı"

Öte yandan, Ermeni güçlerinin Gence’deki sivilleri “Elbrus” balistik füzeleriyle vurduğu ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gence’ye düzenlenen saldırıda Scud tipi “Elbrus” balistik füzelerinin kullanıldığını, enkaz alanında bulunan parçaların bunu kanıtladığını duyurdu.

Taraflar arasında ateşkes ilan edilmişti

Azerbaycan ve Ermenistan'ın Rusya arabuluculuğunda yaklaşık 10 saat süren müzakere sonucunda aldığı ateşkes kararı geçen cumartesi günü yürürlüğe girdi. Ancak ateşkesin ilk saatlerinden itibaren taraflar birbirini saldırılarla suçladı. Anlaşmaya göre taraflar birbirleriyle tutsaklarını da takas edecek ve cenazeleri iade edecekti.

TIKLAYINIZ - Ermenistan Gence'yi vurdu: 13 sivil öldü, 40'tan fazla ev yıkıldı