Azerbaycan-Ermenistan savaşında harabeye dönen evinde piyanoyla Sarı Gelin'i çaldı

Ermenistan ordusunun geçtiğimiz gün Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'ye düzenlediği saldırı sonrası siviller öldü, evlerin çoğu da enkaza döndü. Füzeye 50 metre uzaklıkta bir evde kalan Genceli 52 yaşındaki Gönül Abbasov, saldırıda kullanılamaz hale gelen evinin salonunun ortasında piyanosuyla “Sarı Gelin' türküsünü çaldı.

"Evim füzenin düştüğü yere 50 metre uzaklıktaydı"

Abbasov, “Ermenilerin attığı füzenin düşündüğü eve yaklaşık 50 metre evim. Diz kapağından şarapnel parçasıyla yaralandım. Hastanede tedavi gördüm. Çıkar çıkmaz evime geldim. Görüyorsunuz. Bir tek sağlam kalan eşyam piyano oldu” dedi.