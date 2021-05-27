Anadolu Efes Baş antrenörü Ergin Ataman: Avrupa'da bir ''Efes Basketbolu'' kültürü oluşturduk

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Avrupa'da bir 'Efes Basketbolu' kültürü oluşturduk. Bazı takımların bizim sistemimize benzer sistemler oluşturduğunu gördük" değerlendirmesini yaptı.

Ataman, Turkish Airlines Euroleague Final-Four organizasyonu öncesinde açıklamalarda bulundu.

''Sıkıntıları giderdikten sonra geçen yılki ritmi yakalayarak çıkışa geçtik''

Koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz sezonun iptal edilmesinin hem oyuncu grubunda hem de teknik heyette olumsuz bir etki bıraktığını ve bu etkiyle sezona başladıklarını söyleyen Ergin Ataman, "Bundan hepimiz etkilendik. Oyuncu kadrosunda da sezon başında çok sakatlığımız oldu. Shane Larkin, takıma geç katıldı. Ayrıca sezon başında birçok oyuncumuz, Covid geçirdi. Sezon başı hazırlığını geçtiğimiz sezonlardaki gibi kapsamlı bir şekilde yapamadık. Bütün bunlar bizi, sezona iyi başlatmadı. Daha sonra bu sıkıntıları giderdikten sonra geçen yılki ritmi yakalayarak çıkışa geçtik. Özellikle sezonun son 2-3 ayında geçen yılki basketbolun aynısını hatta zaman zaman üzerine çıkarak oynamaya başladık" dedi.

"Sezon başındaki sakatlıklar, Micic'in üzerinde büyük baskı oluşturdu"

Turkish Airlines Euroleague'de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic'in sezon başındaki sakatlıklar nedeniyle sezona istediği gibi giremediğini fakat daha sonra performansını ciddi şekilde artırdığını belirten Ataman şu ifadeleri kullandı:

"Sezon başında Larkin'in olmayışı ve aynı bölgede bazı oyuncularımızın 3-4 hafta oynayamaması, Micic'i çok yalnız bıraktı. O da alışılmış sistemin dışında bir oyun tarzı sergileyerek o dönemde takıma sahip çıkmaya çalıştı; ama bu bizim düzenlerimizi bozdu. Onun da üzerinde çok büyük baskı oluştu. Daha sonra ise biz, diğer oyuncuların katılımıyla normal rotasyona girince onun üzerindeki psikolojik baskı da azaldı ve daha rahat oynamaya başladı"

''Sertaç şansını iyi kullandı''

"Sertaç Şanlı şansını iyi kullandı. Geçen sene de Dunston'ın 5-6 ay oynamadığı periyot vardı. Orada da şansını iyi kullanmıştı. Geçen sene Euroleague'i domine eden kadromuzda iki uzunumuz Pleiss ve Sertaç'tı. Bu sezon da çok iyi başlayamadı; çünkü Koronavirüs süreci oldu. Daha sonra ise Pleiss'in 3 aylık bir sakatlık periyodu oldu ve biz orada yeni bir transfer yerine Sertaç'a şans verdik. Sadece maçlarda aldığı şanslarla değil; antrenmanda yaptığı bireysel çalışmalarla ve konsantrasyonuyla bunu başardı. Kapasite sınırlarını zorlayıp, kapasitelerini yabancı oyuncuların sınırlarına yaklaştıran oyuncular her zaman o şansı buluyor. Sonuçta biz, takımda Türk ya da yabancı diye bir ayrım yapmıyoruz. Sertaç da, son dönemlerde uzunlarımız arasında en çok verim aldığımız oyuncu oldu. Onun için de ilk 5'e yerleşti"

"Real Madrid serisini kaybedeceğimizi hiçbir zaman düşünmedik"

"Biz hiçbir zaman kaybedeceğiz diye düşünmedik; çünkü biz, 5 aydır iç sahada maç kaybetmedik. Tabii ki 5'inci maçı içeride oynayacak olmak bizim için bir avantajdı. Ama 2-0'dan serinin 2-2'ye gelmesi ve seriyi orada bitiremememiz bizi bir moral bozukluğuna uğrattı. Bu bir gerçek. Moral olarak çok iyi değildik; ama öz güven olarak o durumu hiç düşünmedik. Real Madrid, son maçta ciddi direnç koydu. Çok sert bir maç oldu"

"CSKA, şimdi daha bir takım olmuş durumda"

"Mike James olmadan plan yapmak daha kolaydır; çünkü onu durdurduğunuzda CSKA'nın büyük bir gücünü engellemiş oluyordunuz. Savunma anlamında da o dönemde bazı sıkıntıları vardı CSKA'nın. Bunları daha çok değerlendirebiliyordunuz. Şimdi daha bir takım olmuşlar. Şu anda Clyburn ile Hackett ön plana çıkmış durumda. Topu pota altına daha çok indiriyorlar. Hücum güçlerinde bir azalma oldu; ama topu daha iyi paylaşan, daha sert bir CSKA Moskova olacak karşımızda. Bunlar demek değil ki, CSKA bizden daha iyi bir takım. Bizim de güçlü olduğumuz taraflar var. İki takımda da önemli oyuncular var. Sonucu oyuncuların o günkü performansı belirleyecek"

''Avrupa'da bir ''Efes Basketbolu'' kültürü oluşturduk''

Biz daha tempolu ve hızlı oynayan bir takımız. Kısa oyuncularımız daha dominant. CSKA ise daha kontrollü ve topu daha çok içeriye indiren bir takım. 2018-19 arasında Golden State'in tarzı damga vurmuştu. Şimdi tabii, son iki sezonda düşüşe geçtiler. Brooklyn Nets bu şekilde oynamaya başladı. Avrupa'da bir ''Efes Basketbolu'' kültürü oluşturduk ve bazı takımların bizim sistemimize benzer sistemler oluşturduğunu gördük"

"Messina, Avrupa'da kendime idol olarak aldığım antrenörlerden birisi"

"Euroleague Final-Four'da yer alan bütün takımların başantrenörleri benim arkadaşım. Messina ile geçmişe dayalı bir dostluğumuz var. Daha doğrusu benim, Avrupa'da kendime idol olarak aldığım antrenörlerden birisi. Daha ben antrenörlüğe yeni başladığımda o, Euroleague şampiyonluğu kazanmıştı. O yüzden ona karşı farklı bir saygım var. Final için bir takım seçmem gerekirse ilk olarak Anadolu Efes derim de rakip kim olursa olsun"

"Ben kendi takımıma Vesely'i isterim''

"Yılın antrenörünü kim seçiyor bilmiyorum; ama genel teamül şu ki, şampiyon olan takımın antrenörü seçiliyor. Son 10 yılda 8-9 defa Euroleague'i kazanan antrenör seçildi. 2019 yılında da yılın antrenörü ödülünü ona verdiler. Oyuncular kısmında ise, antrenörler, gazeteciler, yöneticiler ve taraftarlar bunu seçiyor. Antrenörlere gelen listede, en değerli oyuncu için seçtiğiniz oyunculara 1, 2 ya da 3'üncü sıraya yazıyorsunuz. Açıkçası Vesely, benim ilk 3 oyuncum arasındaydı. İlk sırada sanırım Tavares'i tercih etmiştim. O yüzden Euroleague yönetiminin yaptığı bir şey değil bu. Vesely'i, belki az maç oynadığı için seçmemiş olabilirler. Hem sezon ortasında hem de play-off'ta sakatlık geçirdi. Bizde de aynı şey Larkin için geçerli oldu. Larkin'in ortalaması az bir farkla Micic'in önündeydi; ama Micic, en iyi beşe seçildi; ama Vesely de oraya girmeyi hak eden bir uzundu. Biz, kendi oyuncularımızı en iyi 5'e seçemiyoruz. O yüzden Pangos'un en iyi beşe seçilmesine ben de katılıyorum. Bu sene en iyi oynayan oyuncuydu. Tavares de 5 numarada dominant oynadı; ama ben kendi takımıma Vesely'i isterim. Tavares'e göre daha tehlikeli bir oyuncu. Daha mobil bir oyuncu. 4 numarada Mirotic seçilmiş. Katılıyorum. 3 numara seçimi ise Lucic-Shields arasında gider gelir. 2 numarada da Micic'i kendi takımımda olduğundan dolayı seçemeyeceğim için oyum Nando De Colo'ya giderdi"

"Aydın Örs'e şampiyonluk sözü verdim"

"İki gün önce Aydın Örs'ü ziyaret ettim. Kendisine bir şampiyonluk sözü verdim. Daha iyi durumda şu an. 1-1.5 ay daha evde tedavi süreci var. Maçları çok yakından takip ediyor, çok inanıyor bize. Şampiyonluk sözü vermek kolay değil; ama şampiyon olmak için son ana kadar en kararlı şekilde mücadele edeceğimizin sözünü verdim. Çok büyük bir mücadeleye gidiyoruz. Turnuvanın ciddi favorilerden bir tanesiyiz. Rakiplerimizin de gücü ortada''

"Kadronun iskeletini hiçbir şekilde bozmayı düşünmüyoruz"

"Bizim niyetimiz, son 3 sezonda büyük başarılar yakalayan takımı bozmamak; ama serbest olacak bazı oyuncularımız var. NBA opsiyonu olan oyuncularımız var. Profesyonellikte bazı durumları engelleyemiyorsunuz. Bu oyuncularımızda bir kayıp yaşarsak bir değişim olacaktır. Açıkçası başarılı olan ve büyük bir istikrar sağlayan kadronun iskeletini hiçbir şekilde bozmayı düşünmüyoruz"