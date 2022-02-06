Eren Keskin'den Emine Şenyaşar'a ziyaret; Cumartesi Anneleri'nin gönderdiği atkı ve karanfili verdi

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin, 335 gündür Urfa Adliyesi önünde adalet nöbeti tutan Emine Şenyaşar’ı ziyaret etti. Keskin Cumartesi Anneleri'nin hediyesi olan atkı ve karanfili Emine Şenyaşar'a verdi.

Aileyi Cumartesi Anneleri^'nin adına ziyaret ettiğini belirten Keskin, "Cumartesi Anneleri de hepimizin bildiği gibi çok uzun yıllardır gözaltında kaybetme politikaları nedeniyle, çocuklarını, yakınlarını kaybetmiş insanlar. Bugüne kadar da maalesef bu kayıpların akıbeti açıklanmadı.

"Aynı Emine abla gibi onlarda büyük bir yoksunluk ve acı içinde yaşamaya maalesef devam ediyorlar. Hem Gülistan Doku'nun annesi hem Emine Şenyaşar soğuğa, yağmura aldırmadan sokakta acılarını, taleplerini herkese haykırmaya devam ediyorlar. Cumartesi Anneleri de üşümesinler, hiç olmazsa üşümelerini engelleyelim diye birer atkı ördüler" dedi.

Keskin konuşmasının ardından Cumartesi Annelerinin hediyesi olan atkı ve karanfili Emine Şenyaşar'a verdi.

Ne olmuştu?

14 Haziran 2018'de seçim çalışmaları kapsamında esnafı ziyaret eden AKP'li vekil İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınlarının Şenyaşar ailesine ait işyeri ve hastaneye uzanan saldırıları sonucu, Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Adil ve Celal Şenyaşar ile Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi.

Olayda Mehmet, Ferit ve Fadıl Şenyaşar ile birlikte toplam 8 kişi de yaralanmıştı. Saldırı sırasında yaralanan Fadıl Şenyaşar ve kardeşleri, tedavileri devam ederken gözaltına alındı ve sonrasında Fadıl Şenyaşar tutuklandı.

15 ay sonra 18 Eylül 2019'da AKP'li vekilin ağabeyi Enver Yıldız, Urfa Adliyesi'nde teslim olduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Olaya ilişkin 18 ay sonra Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede ise sadece işyerinde yaşanan olaylar konu edilmiş, hastanede saldırıya uğrayan ve yaşamını yitiren Hacı Esvet Şenyaşar'ın ölümüne yer verilmemişti.

İddianamede, tutuklu Fadıl Şenyaşar ve yaralı kurtulan Ferit Şenyaşar'ın da aralarında olduğu 13 kişiye, "öldürme, öldürmeye teşebbüs, yaralama, mala zarar verme, ateşli silah bulundurma" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Kaynak: MA