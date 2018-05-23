Eren Erdem: Zaman gazetesinin önüne Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla gittim, Tezcan'ın temin ettiği belgelerle tweet attım

CHP'de liste dışı kalarak milletvekili aday listesine giremeyen Eren Erdem, telefonla katıldığı televizyon programında geçmişe dair açıklamalarda bulundu. Erdem, Zaman gazetesinin kayyıma devredildiği sırada Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla binanın önüne gittiğini söyledi. Aday olamayan Erdem, dava konusu olan MİT tutanaklarını kendisine şu anki CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan tarafından verildiğini iddia etti. Artı TV'de yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Erdem, aday olamamasının ardından dikkati çeken açıklamalar yaptı.