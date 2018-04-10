Erdoğan'ın talimatıyla 5 ilden 50 muhtar İspanya'ya götürüldü

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezileri organize edilmeli" talimatı üzerine bugün 5 ilden 50 muhtarı İspanya'nın Endülüs bölgesine götürdü. Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan toplam 50 muhtarın yer aldığı ilk kafile Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde Türk Hava Yolları (THY) uçağı ile İspanya'ya gitmeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Muhtarlar bu gezinin kendilerine kültürel ve şehircilik anlamında çok şey katacağını ifade ettiler.