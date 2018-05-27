Erdoğan'ın 'aldatıldık' açıklamaları, yeniden gündemde

Son olarak Erzurum mitinginde “Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, önceki yıllarda yaptığı "aldatıldık" açıklamaları, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Erdoğan, önceki yıllarda şunları söylemişti: - 27 Şubat 2014'te: Üzülüyorum şu paralel yapıya, o tabanda olan saf, temiz kardeşlerimize, diyorum ki, bu oyuna gelmeyin. Çünkü zekâtını veriyor, tertemiz, hakikaten iyi niyetle veriyor. ‘Burada işte bir hizmet var' diyor' ne hizmeti geçin. Aldatılıyoruz, aldatıldık ben dahi aldatıldım. -3 Ağustos 2016'da: Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökmemiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. -26 Eylül 2017'de: Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız. -20 Nisan 2017'de: Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum. -24 Ocak 2018: Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik harekâtı vardı. Ne yazık ki orada Obama bizi aldattı. O harekat Mınbiç'i teröristlerden temizleme harekâtıydı. Sözünde durmadı.