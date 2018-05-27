T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan'ın 'aldatıldık' açıklamaları, yeniden gündemde

27 Mayıs 2018 12:48

Son olarak Erzurum mitinginde “Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, önceki yıllarda yaptığı "aldatıldık" açıklamaları, sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Erdoğan, önceki yıllarda şunları söylemişti: - 27 Şubat 2014'te: Üzülüyorum şu paralel yapıya, o tabanda olan saf, temiz kardeşlerimize, diyorum ki, bu oyuna gelmeyin. Çünkü zekâtını veriyor, tertemiz, hakikaten iyi niyetle veriyor. ‘Burada işte bir hizmet var' diyor' ne hizmeti geçin. Aldatılıyoruz, aldatıldık ben dahi aldatıldım. -3 Ağustos 2016'da: Bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökmemiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. -26 Eylül 2017'de: Açıkçası biz son ana kadar Barzani'nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal vermiyorduk. Demek yanılmışız. -20 Nisan 2017'de: Obama döneminde de bu konuda mutabakat vardı fakat Obama maalesef PYD ve YPG konusunda bizleri aldatmıştır ama şu andaki yönetimin aynı durumda olacağına ihtimal vermiyorum. -24 Ocak 2018: Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik harekâtı vardı. Ne yazık ki orada Obama bizi aldattı. O harekat Mınbiç'i teröristlerden temizleme harekâtıydı. Sözünde durmadı.

ETİKETLER

AKPTayyip ErdoğanBarack ObamaFETÖdarbemesud barzani

Diğer Videolar

Ordu'daki fırtınada cami minaresi beşik gibi sallandı

Trenin çarptığı kamyonet, metrelerce böyle sürüklendi

İspanya'da 11 katlı binaya 'ekipmansız tırmanan' İngiliz turiste para cezası verildi

İzmir'de bir sucu damacana şişesine idrarını yaptı, ardından yere döktü; o anlar kameraya yansıdı

Madam Curie'nin hayatını anlatan 'Radioactive' filminden ilk fragman

CHP'nin boykotu sonrası CNN Türk hızla takipçi kaybetti; tam 190 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 180...

Van'daki iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirdi...

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Parçalanan uçağın pilotları hakkında gözaltı kararı...

CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24