Erdoğan'dan Serkan Çağrı'ya: Serkan klarnetin yanında mı? Buraya geliyorsun klarnetin yanında değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Roman Buluşması'nda konuşmasında "Şimdi girerken içeriye bazı sanatçılarımızı da gördüm. Ama tabi heralde onlar burada yok. Az önce Kibariye kardeşimizin ilahisini dinledik maşallah. Bizim klarnet virtiözümüz nerede? Yoksa dönüp gitti mi ne yaptı?" sözlerinin ardından Serkan Çağrı'nın salona gelmesinin ardından "Serkan şimdi geldi. Serkan da maşallah klarnetin virtiözüdür. İnşallah sonuna doğru... Serkan klarnet yanında değil mi? sorusuna "Hayır" yanıtı alan Erdoğan "Buraya geliyorsun klarnetin yanında değil" diye sitem etti.