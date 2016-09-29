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Erdoğan'dan Moody's'e: Bunların eline üç beş kuruş para koy, istediğin notu al

29 Eylül 2016 16:01

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" düzeyin altına düşürmesine ilişkin olarak, "Ben kredi derecelendirme kuruluşlarını çok severim, onlar da beni çok sever. ABD ziyaretinde çok önemli bir şirketin CEO’su 'Bu CEO’ların arası sizle iyi değil.' İsim vermeyeceğim kredi derecelendirme kuruluşlarıyla ilgili, 15 gün önce 'yatırım yapılabilir' gösterdiler. Ben buna inanmıyorum dedim. Sanki benden intikam alırcasına hop, notu düşürdüler" dedi. "Batmış, bitmiş bir ülkeye bir anda bakıyorsun, 4 kat büyümede bir derece vermeye kalkıyorlar. Bunların eline üç beş kuruş para koy, istediğin notu al" diyen Erdoğan, "Avrupa’dan 400 milyar Avro destek gören bir ülkeye bu desteği veriyorlar. Türkiye gibi kendi ayakları üzerinde duran bir ülkeye durağan diyor. Bu sefer durağan da demediler, puanı, notu düşürdüler. İstediğiniz kadar düşürün, Türkiye’nin gerçeği bu değil. Türkiye yatırımlarına, kalkınmaya devam ediyor. Kimmiş bunlar ya..." ifadelerini kullandı.

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