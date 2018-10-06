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Erdoğan'dan McKinsey kararı: Bakan arkadaşlara fikri danışmanlık hizmeti almayacaksınız dedim; biz bize yeteriz

06 Ekim 2018 15:03

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu. Yeni Ekonomi Programı kapsamında kurulan Kamu Maliyesi ve Dönüşümü Ofisi'ni denetleyeceği, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile ilgili konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kendisini sıkıştırmaya çalıştığını savunarak, "Bir danışmanlık firması üzerinden sorduğu sorularla güya bizi köşeye sıkıştırmak istiyor. Geçen bütün bakan arkadaşlarıma söyledim, bunlardan fikri danışmanlık hizmeti de almayacaksınız dedim. Hiç gerek yok, biz bize yeteriz" ifadelerini kullandı.

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