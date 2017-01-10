T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan'dan kaymakamlara: Vatandaşa kamyonetle bizzat gidip kömür dağıtın

10 Ocak 2017 16:13

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sevgili vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza tavsiyede bulunacağım; yeri geldiği zaman icabında kömür ihtiyacı olan mı var, sizler şoförün yanında oturmalısınız, onunla beraber kömür ihtiyacı olanlara bizzat kendiniz götürmelisiniz" dedi. "Gıda ihtiyacı olanlar mı var, icabında kamyonla gidip gıda ihtiyaçlarınızı temsil etmelisiniz" diyen Erdoğan, "Bununla adeta sizler Hz. Ömer misali o kapıları çalıp kaymakam filanca geldi, kömür ihtiyacınız var, kömürünüzü getirdim" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

CumhurbaşkanıErdoğanvatandaşkamyonetkömürdağıtınkaymakam

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 19 Ocak 2020

Polis olduğunu söyleyerek genç kadını kaçırıp dövdü, tecavüz etmeye çalıştı

Öykü Arin: Kök hücre bağışı yapmayı unutmayın, donör olun, umut olun

Conor McGregor, Donald Cerrone'yi önce 40 saniyede nakavt etti sonra öptü

Esenyurt’ta doğal gaz borusu patladı

Ciple mücevher dükkanına girip soygun yaptılar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24