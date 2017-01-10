Erdoğan'dan kaymakamlara: Vatandaşa kamyonetle bizzat gidip kömür dağıtın

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kaymakamlar Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Sevgili vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza tavsiyede bulunacağım; yeri geldiği zaman icabında kömür ihtiyacı olan mı var, sizler şoförün yanında oturmalısınız, onunla beraber kömür ihtiyacı olanlara bizzat kendiniz götürmelisiniz" dedi. "Gıda ihtiyacı olanlar mı var, icabında kamyonla gidip gıda ihtiyaçlarınızı temsil etmelisiniz" diyen Erdoğan, "Bununla adeta sizler Hz. Ömer misali o kapıları çalıp kaymakam filanca geldi, kömür ihtiyacınız var, kömürünüzü getirdim" ifadesini kullandı.