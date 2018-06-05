T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan'dan İnce'ye "prompter" tepkisi: Ben prompteri unutmadım, sana da prompter dersi veririm...

05 Haziran 2018 19:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Diyarbakır'da katıldığı iftar programında prompter krizi yaşadığı iddalarına cevap verdi. Erdoğan, 'Geçen gün öyle diyor. Prompteri unutmuşum. Ben prompteri unutmadım, dersini veririm sana. Ben kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken dönüyordu, korumalar önünü kestiler, tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım ‘şurada hocaefeninin önünü kestiler' bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız'

ETİKETLER

erdoğanprompterincediyarbakır

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 7 Şubat 2020

Gelecek Partisi Sözcüsü Temurci: Başbuğ FETÖ konusunda uyaran isim; yargılanması yanlış olur

Metin Gürcan: Moskova'nın sabrı taştı; Ankara'dan İdlib konusunda net yol haritası bekliyor

Ambulansa yol vermeyen şahıs sağlık ekibine hakaretlerde bulundu

Kırmızı kart gösteren hakeme yumruk atan futbolcuya 13 maç ceza verildi

41 vatandaşın yaşamını yitirdiği Elazığ depreminin yeni görüntüleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 180...

Van'daki iki çığ felaketinde toplam 41 kişi yaşamını yitirdi...

Yayından alınan pilot Altan: Trafik, İstanbul Havalimanı'na göre ayarlandığı için...

Parçalanan uçağın pilotları hakkında gözaltı kararı...

CHP, CNN Türk'ü boykot kararını açıkladı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te uçak kazasını yorumlarken 'projeleri' eleştiren pilot yayından alındı!...

Sabiha Gökçen'deki kazada yaralanan yolcudan tepki: Kaza olalı 1 saat...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24