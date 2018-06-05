Erdoğan'dan İnce'ye "prompter" tepkisi: Ben prompteri unutmadım, sana da prompter dersi veririm...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Diyarbakır'da katıldığı iftar programında prompter krizi yaşadığı iddalarına cevap verdi. Erdoğan, 'Geçen gün öyle diyor. Prompteri unutmuşum. Ben prompteri unutmadım, dersini veririm sana. Ben kanaat önderleriyle yaptığımız iftarda, yanımdaki hoca efendi akşam namazını kılmak için çıktı. Ben konuşmamı yaparken dönüyordu, korumalar önünü kestiler, tekrar sandalyesine göndermediler. Bu beni rahatsız etti. Koruma müdürümü çağırdım ‘şurada hocaefeninin önünü kestiler' bu benim ilim ehline gösterdiğim saygımdır bay Kemal, bay Muharrem. Öyle sosyal medyadan saldırmakla netice alamazsınız'