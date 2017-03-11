Erdoğan'dan Hollanda'ya: Bakalım bundan sonra sizin uçaklarınız Türkiye'ye nasıl gelecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rotterdam'a gitmeye hazırlanan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçuş izninin güvenlik endişesi nedeniyle iptal edilmesine ilişkin olarak Hollanda'ya tepki gösterdi. "Hollanda, bir sıçrarsın iki sıçrarsın; oradaki vatandaşlarımız 16 Nisan'da tezgâhınızı bozacak" diyen Erdoğan, "Siz istediğiniz kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma. Bakalım senin uçakların bu ülkeye bundan sonra nasıl gelecek? Ben burada diplomasiyi konuşuyorum, vatandaşların uçaklarına bir şey diyemeyiz. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist" diye konuştu.