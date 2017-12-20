Erdoğan'dan BAE'ye 'Fahrettin Paşa' tepkisi: Ey bize büthanda bulunan zavallı; senin ceddin neredeydi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Iraklı bir Twitter kullanıcısının "Medine Müdafaası kahramanı" olarak bilinen Osmanlı Paşası Fahreddin Türkkan'ı 'hırsız' olarak niteleyen bir tweetini kendi Twitter hesabında paylaşan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'e de tepki gösterdi. "Zalimlerin safında yer almayı maharet sananların Medine müdafaasını ve onun büyük kahramanı Fahrettin Paşa'yı hedef almaları boşuna değildir" diyen Erdoğan, "Medine, Ey bize büthanda bulunan zavallı; senin ceddin neredeydi?" diye konuştu