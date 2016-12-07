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Erdoğan'dan Almanya'ya: TBMM Başkan Yardımcısı'nı kapıda saatlerce bekletiyorsun, aynısını yapmam lazım!

07 Aralık 2016 17:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanvekili Ayşenur Bahçekapılı'nın Almanya'ya girişte havalimanında yaşadığı bir olayı anlatarak Almanya'ya tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 31. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Ya sen teröristi alıyorsun ülkende ağırlıyorsun, misafir ediyorsun. Ama bu ülkenin TBMM Başkan Yardımcısı'nı ve heyetini orada, kapıda saatlerce bekletiyorsun" tepkisini gösterdi. "Şimdi bunlara da aynısını yapman gerekmez mi?" diye soran Erdoğan, "Ondan sonra Erdoğan oluyor diktatör, ya sen benim TBMM Başkan Yardımcıma bu tür bir yanlışı yaparsan, benim buna karşılık aynısını yapmam lazım. Bu personellere gereğini yapmadığın sürece Türkiye de buna misliyle mukavele eder" ifadesini kullandı.

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