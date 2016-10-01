Erdoğan'dan AB'ye: Bizi oyalayacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar; oyunun sonuna geldik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 26. dönemin 2. yasama yılı açılışında Avrupa Birliği'ne ağır eleştirilerde bulundu. "Ekim ayı Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz bakımından önemli bir tarihtir. Avrupa Birliği'nin ülkemize verdiği vize serbestisi uygulamasının bu ay uygulamaya girmesi gerekiyor" diyen Erdoğan, "AB Türkiye'yi tam üye yapacaksa önünde hiçbir engel bulunmuyor, akıl dışı bahanelerle bizi oyalayacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. Artık bu oyunun sona geldik, bunu biliyorlar. Kurnazlık yapmasınlar" diye konuştu.