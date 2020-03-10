T24 LogoT24 Logo
Haberler

Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Koronavirüs önlemi

10 Mart 2020 11:06

Brüksel'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Koronavirüs(Kovis-19) nedeniyle tokalaşmadı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi. Kameralar karşısına geçen Erdoğan ile Stoltenberg, Koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmadı.

 

 

 

ETİKETLER

Jens StoltenbergRecep Tayyip ErdoğanBrükselKoronavirüstokalaşmadı

Diğer Videolar

İstanbul'un en kalabalık meydanlarından Eminönü Meydanı yasak sonrası sessizliğe büründü

Acun'a meydan okudu; 'Karadeniz Survivor' hastanede bitti

Kırmızı ışıkta durmayan sürücünün yaya çarptığı anlar...

Kendi motosikletini park etti, sokakta gördüğü yeni motosikleti çaldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı '23 Nisan' kutlamalarında annesini görürse...

Selin yaşandığı ilçede musluklardan çamurlu su akmaya başladı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

40 gündür hiç evden çıkmayan kadının Koronavirüs testi pozitif çıktı...

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeleniyor ...

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na 'Fahrettin Altun' soruşturması...

Adalar'a 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı...

Türkiye'de Koronavirüs | 115 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Florya Hastanesi'nde doktorlar arasındaki tartışma kameralarda...

Canlı yayında türkü söyleyen Prof. Dr. Çilingiroğlu'ndan Ahmet Hakan'a: 'Atatürkçüyüm,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24