Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Koronavirüs önlemi

10 Mart 2020 11:06
Brüksel'de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Koronavirüs(Kovis-19) nedeniyle tokalaşmadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliğinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından ikili, ortak basın toplantısı düzenledi. Kameralar karşısına geçen Erdoğan ile Stoltenberg, Koronavirüs salgını nedeniyle tokalaşmadı.
© Tüm hakları saklıdır.