Erdoğan: ‘Üreten ekonomi yok' diyenler, elinize dilinize dursun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP Maltepe 6. Olağan İlçe Kongresi öncesinde konuştu. Partililere seslenen Erdoğan şöyle seslendi: "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmaya çalıştık ve 3 kat büyüttük. Milli gelir 11 bin dolar seviyesine çıktı. Nereden nereye? Şimdi birileri diyor ki ‘biz yatırımları durduracağız'. Neymiş? Yatırımlar üretmiyormuş. Göreve geldiğimizde 32 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin bugün 160 milyar dolar ihracatı var. Üretim olmasa bunu yapabilir misin? Savunma sanayinde bugün kendimizi savunabilecek seviyedeyiz. Bunları nereye koyacaksın, bunlar ne işe yarıyor? "