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Erdoğan: Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı

"Görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu"

14 Nisan 2021 11:27

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı"  ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle: 

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere Maşallah"

 
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