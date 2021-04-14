Erdoğan: Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Göktuğ projesi kapsamında geliştirilen hava-hava füzesinin başarıyla tamamlandığını duyurdu.

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı" ifadelerini kullanan Erdoğan, genç teknisyen ve mühendisleri tebrik etti.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

"Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Genç teknisyen ve mühendislerimizin GÖKTUĞ projesinde geliştirdiği görüş içi hava-hava füzemiz BOZDOĞAN, ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Gençlere Maşallah"