Erdoğan sözü Gezi'ye getirdi: Bira kutularıyla camiimize girenler bu ahlaksızlar, teröristler değil mi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada 2013 yılındaki Gezi Parkı olaylarına değinerek "Onlar ezanları susturmak için kapılara dayandılar. Bira kutularıyla beraber o camiimize girenler bunlar değil mi? Bu ahlaksızlar, edepsizler, teröristler değil mi?" diye konuştu.

Erdoğan şöyle devam etti;

"O Gezi Olayları'nda da bunların hesabını onlara sorduk. Bundan sonra da bilsinler ki ola ki böyle bir yola tevessül edecek olurlarsa bu millet bunun bedelini çok ağır ödetir." diye konuşan Erdoğan "Biz cevabımızı geceler boyunca hiç dinmeden süren selalarımızla verdik, onlar milletimizi birbirine karşı kışkırtmak için her yolu denediler, biz cevabımızı Rabia'mızla verdik." ifadelerini kullandı.