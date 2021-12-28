Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşsak da her defasında zorluğun ardından gelen bir kolaylığa mahzar olduk" düşüncesini dile getirdi.

Erdoğan, Amerikan Müslüman Cemiyeti’nin Yıllık Kongresi’ne gönderdiği video mesajda, "Türkiye’deki 84 milyon kardeşinizin selamlarını sizlere özellikle iletmek istiyorum. Yine sizlerin aracılığıyla ABD’nin dört bir yanındaki kardeşlerimize selam ve muhabbetlerimi gönderiyorum. Amerikan Müslüman toplumunun en büyük organizasyonlarından olan ABD Müslüman Cemiyeti’nin yıllık kongresinin başarılı geçmesini diliyorum. Rabbimiz Kuran-ı Kerim’de bizlere her zorlukla beraber muhakkak her kolaylığın olduğunu müjdelemektedir. Manevi önderlerimizden HZ. Mevlana da “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” diyerek Rabbimizin bu müjdesini adeta tefsir etmiştir." dedi.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu ilahi müjdeye şahitlik ettik. Sıkıntılarla, meşakkatlerle karşılaşsak da her defasında zorluğun ardından gelen bir kolaylığa mahzar olduk.

Koronavirüs salgınının etkilerini hâlâ hissettiğimiz şu sürecin sonunda da bizleri ve tüm insanlığı bekleyen kolaylıklar olduğunu biliyoruz. Bunun için umutsuzluğa kapılmadan, tedbire sarılıp mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz gerekiyor.

Bir taraftan salgın sebebiyle işi, aşı, düzeni bozulan kardeşlerimizlerimize sahip çıkarken diğer taraftan da içinde yaşadığımız toplumun refahı ve esenliği için gösterdiğimiz çabaları artırmalıyız. Salgınla beraber yükselen İslam düşmanlığı, yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık gibi akımlara karşı dayanışmamızı daha da güçlendirmeliyiz. Müslümanların dirliğe kavuşması, ancak kendi aralarında bir ve beraber olmalarıyla mümkündür.

Hangi kökene, ten rengine, kavme, kültüre mensup olursa olsun tüm Müslümanlar kardeştir. İnancımızda fitneye yer olmadığı gibi teröre de asla yer yoktur. Kendi kabuğumuza çekilmek yerine kuşatıcı ve kucaklayıcı bir anlayışla, özgüven sahibi Müslümanlar olarak toplumda hak ettiğimiz yeri almaya çalışmalıyız."