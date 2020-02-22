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Erdoğan saman ithal edilmiyor demişti; CHP'li Gaytancıoğlu yurtdışından trenle getirilen samanın görüntülerini paylaştı

22 Şubat 2020 12:58

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Bulgaristan'dan ithal edilen saman balyalarının bulunduğu tren vagonlarının görüntülerini paylaştı. Gaytancıoğlu, muhalefetin saman ithal edildiği iddiasının Erdoğan tarafından yalanlandığını hatırlatarak, "Artık Türkiye'deki tarlalar ekilmediği için yeterli buğdayımız yok. Buğday ithalatı yapıyoruz ve bunun sapı da var. apı da saman halina geliyor ve hayvan yemi olarak kullanılıyor" dedi.

 "Türkiye'de saman mı kalmadı? Çözüm çok basit. Üretimi desteklemek, ekilen alanları artırmak, üretimde verimliliği sağlamak, yani çiftçiyi desteklemek" diyen Gaytancıoğlu, Bulgaristan'dan üzerinden trenle getirilen samanın TIR'lara yüklenerek Türkiye'nin farklı illerine dağıtıldığını söyledi. 

Ne Olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin saman ithal ettiğini söylemiş  Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin bu iddiasını, "Ben burada ağır bir ifade de kullanabilirim de bu kürsüye yakışmaz. Neymiş İsviçre'den saman ithal ediyormuşuz. Bunlar sapla samanı ayırt edemedikleri için önlerine konan kağıtta yazanları da kavrayamıyorlar. İsviçre'den kilosu 200 liraya ithal edilen ürünün adı hububat kapçığıdır Bay Kemal. Görüntüsü samana benziyor" sözleriyle reddetmişti. 

 

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